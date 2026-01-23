Yeni Yalova İl Emniyet Müdürü kim oldu? Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname doğrultusunda Emniyet teşkilatında kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmî Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye görebazı illerin emniyet müdürü değişti. Peki, Yeni Yalova İl Emniyet Müdürü kim oldu? Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kimdir?
ATAMA KARARLARI YAYINLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan atamalar açıklandı.
Atama Listesi:
1. Gökalp Şener: Bilecik İl Emniyet Müdürü iken Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
2. Ümit Bitirik: Yalova İl Emniyet Müdürü iken Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
3. Yılmaz Delen: Niğde İl Emniyet Müdürü iken Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
4. Erdem Çağlar: Polis Başmüfettişi iken Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
5. Erdinç Yüceer: Polis Başmüfettişi iken Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
YENİ YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?
Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Sayın Yılmaz DELEN 1971 yılında Aksaray'da doğmuştur.
Değişik rütbelerde sırasıyla;
1994-1998 Mersin Emniyet Müdürlüğü,
1998-2002 Bingöl Emniyet Müdürlüğü,
2002-2009 İstihbarat Daire Başkanlığı,
2009-2012 Niğde Emniyet Müdürlüğü,
2012-2013 Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü,
2013-2017 İstihbarat Daire Başkanlığı,
2017-2018 Göçmen Kaçakçılığı Ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı,
2018-2019 Teftiş Kurulu Başkanlığı,
2019-2021 yılları arasında Tunceli İl Emniyet Müdürü,
2021-2024 yılları arasında ise Çankırı İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştır.