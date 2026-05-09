Yeni SPK Başkanı kim oldu, yeni Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü kimdir?

Sermaye Piyasası Kurulu’nda yapılan yeni atama sonrası SPK Başkanı olarak Mahmut Sütcü’nün göreve başladığı bildirildi. Ekonomi yönetimindeki kritik görevlerden birine getirilen Sütcü’nün hayatı, eğitim geçmişi ve profesyonel kariyeri kamuoyu tarafından araştırılıyor.

YENİ SPK BAŞKANI KİM OLDU?

MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR?

1968 yılında Samsun/Bafra'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da tamamlamıştır. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümümden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış olup; 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nca İngiltere'de bir yıl görevlendirilmiş olup, daha sonra sırasıyla;

2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı Vekalet,

2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü Vekalet,

2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı,

2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

görevlerinde bulunmuştur.

27.02.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atanmış olup, 01.03.2016-27.01.2017 tarihleri arasında Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

2006-2009 öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.