Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Yeni Parti hangi partinin ismiyle benzer?

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CHP'den ayrılan Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu Yeni Parti'nin ismiyle ilgili süreç Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Yenilik Partisi'nin isim benzerliği nedeniyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen sürenin dolmasıyla konu AYM'ye taşındı. Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin konuya ilişkin görüşünün alınması için 30 gün süre verilmesine karar verdi.

YENİ PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Parti'nin ismiyle ilgili süreç, eski CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Genel Başkanı olduğu Yenilik Partisi'nin yaptığı başvuruyla gündeme geldi. Yenilik Partisi, isim benzerliği nedeniyle Yeni Parti'yi şikayet etti.

Yenilik Partisi'nin yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde süre verdi. Söz konusu süre 18 Eylül'de sona erdi.

Sürenin dolmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'nin ismiyle ilgili talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi de bugün Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'nin bu konudaki görüşünün alınması için 30 gün süre verilmesine karar verdi.

Böylece Yeni Parti'nin ismiyle ilgili süreçte Anayasa Mahkemesi aşamasına geçilmiş oldu. AYM'nin aldığı karar doğrultusunda Yeni Parti, konuya ilişkin görüşünü 30 günlük süre içerisinde sunacak.

YENİ PARTİ HANGİ PARTİNİN ADIYLA BENZER?

Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin ismiyle ilgili isim benzerliği gerekçesiyle başvuruda bulundu. Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Genel Başkanı olduğu Yenilik Partisi'nin şikayeti sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti'ye isim değişikliği yönünde süre verildi.

18 Eylül'de sürenin dolmasının ardından konu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.