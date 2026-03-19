Yeni Kadir HasÜniversitesi rektörü kim oldu? Kadir HasÜniversitesi Rektörü Ayşe Başar kimdir?

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Başar kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

rof. Dr. Ayşe Başar, Kadir Has Üniversitesi Rektörü olup üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Toronto Metropolitan University (TMU)'de Emeritus Profesördür. TMU'da 15 yıl boyunca Mühendislik Fakültesi'nde profesör ve Veri Bilimi Laboratuvarı (DSL) Direktörü olarak görev yapmış; Veri Analitiği, Büyük Veri ve Öngörücü Analitik Sertifika Programı (Program Director of both Certificate Program in Data Analytics) ile Veri Bilimi ve Analitiği Yüksek Lisans Programı'nın Program Direktörlüğünü yürütmüştür. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Prof. Dr. Başar, IBM Toronto Labs Centre for Advanced Studies'te fakülte bünyesinde araştırmacı (faculty research fellow) ve Toronto'daki St. Michael's Hospital'da bağlı araştırma bilimci (affiliate research scientist) olarak görev almıştır. TMU'ya katılmadan önce ise Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 11 yıl boyunca öğretim üyesi olarak çalışmış; bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı, yaz okulu koordinatörü ve çift diploma programları kampüs koordinatörü gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur.

Araştırmaları, verilerdeki karmaşık yapıları analiz etmek için Bayesyen makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak belirsizlik altında karar verme problemlerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda öneri sistemleri ve öngörücü modeller geliştirmeyi amaçlamakta; büyük dil modelleri (LLM'ler), Derin Pekiştirmeli Öğrenme ve makine öğrenmesi (ML) açıklanabilirliği üzerine yaptığı çalışmalarla makine öğrenimi optimizasyonu ve öğrenme alanına önemli katkılar sunmaktadır. 46 h-indeksine sahip olan Prof. Dr. Başar, çeşitli dergi ve konferanslarda 300'ün üzerinde makale yayımlamıştır. AAAI, INFORMS, AIS üyesi ve IEEE kıdemli üyesidir.

Akademiye katılmadan önce ise Türkiye ve Birleşik Krallık'taki çok uluslu bankalarda ileri teknoloji, teknoloji ve operasyonlar, kurumsal kredi pazarlaması ve finansal kontrol fonksiyonlarını yöneten üst düzey pozisyonlarda 13 yıl süreyle görev yapmıştır.