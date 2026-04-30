Haberler

Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname doğrultusunda Emniyet teşkilatında kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmî Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye görebazı illerin emniyet müdürü değişti. Peki, Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir?

ATAMA KARARLARI YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan atamalar açıklandı.

YENİ ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

nlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Değişik rütbelerde sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri, Eskişehir POMEM’de çalıştı. Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür Vekili ve Personel Daire Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24/11/2016 - 28/05/2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında Daire Başkanı, 28/05/2018 - 31/03/2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, 31/03/2021 - 03/08/2023 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Başkan Yardımcısı, 02/08/2023 - 10/01/2025 tarihleri arasında Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yaptı.

07/01/2025 tarih ve 32775 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Maksut YÜKSEK’in Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİ) Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans, İstinye Üniversitesinde İşletme Havacılık Güvenliği alanında Yüksek Lisans olmak üzere mesleki alanda çok sayıda eğitim uzmanlığı bulunmaktadır.

Osman DEMİR
Haberler.com
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

Gece yarısı sürpriz atama! Emniyet'te bir numaralı isim değişti
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'e yeni görev
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı

İşte Ankara'nın yeni valisi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

