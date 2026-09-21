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Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Eylül haftasında yarışacak olan Züleyha Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Züleyha Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Züleyha Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZÜLEYHA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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