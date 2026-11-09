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Yemekteyiz Yusuf kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Yusuf kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de yeni hafta heyecanı başladı. 9-13 Kasım haftasında beş yarışmacı, hazırladıkları menülerle birbirlerini ağırlayarak haftanın birincisi olmak için mücadele edecek. Haftanın yarışmacılarından Yusuf Bey de izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Yemekteyiz'in yeni haftasında ekrana gelen Yusuf Bey'in hayatı, programı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler, Yusuf Bey'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Bey hakkında bilinenler.

YEMEKTEYİZ YUSUF KİMDİR?

Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Yusuf Bey, 24 yaşında. Aslen Ardahanlı olan Yusuf Bey, bekar. Aşçılık eğitimi alan genç yarışmacı, okulda öğrendiklerini Yemekteyiz mutfağında sergileyecek. Haftanın en genç isimlerinden biri olan Yusuf Bey'in mesleki bilgisi, rakipleri karşısında ona avantaj sağlayabilir.

YEMEKTEYİZ YUSUF BEY KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf Bey, 24 yaşında.

YEMEKTEYİZ YUSUF BEY NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf Bey, aslen Ardahanlı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatı temel alınarak hazırlanan bir yemek yarışması programı. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV ekranlarında yayınlanan program, Ekim 2012'de FOX'a geçti. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanan Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Programda her hafta beş yarışmacı, sırayla birbirlerini evlerinde ağırlayarak hazırladıkları menülerle puan topluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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