Yemekteyiz Yusuf kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-12 Aralık haftasında yarışacak olan Yusuf Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Yusuf Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ YUSUF KİMDİR?

52 yaşındaki yarışmacı, Sivaslı ve iki çocuk babası. Uzun yıllardır aşçılık yapan yarışmacı, sektörde edindiği bilgi ve birikimiyle yarışmada dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Mutfaktaki ustalığının yanı sıra saz çalmaya olan sevgisiyle de tanınan yarışmacı, boş zamanlarını müzikle değerlendiriyor. Sanatla iç içe olmanın yaratıcılığını beslediğini söylüyor.

Kendisini mutfakta oldukça iddialı gören yarışmacı, hem teknik becerileri hem de özgün tarifleriyle jüriyi etkilemeyi hedefliyor. Tecrübesinin yarışmada büyük avantaj sağlayacağına inanıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.