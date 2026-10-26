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Yemekteyiz Yüce kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yüce Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Yüce kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yüce Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Yüce Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yüce kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 26-30 Ekim haftasında yarışacak olan Yüce Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Yüce Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yüce kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ YÜCE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reÖnderte dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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