Yemekteyiz Vahide kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Vahide Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Vahide Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Vahide Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

YEMEKTEYİZ VAHİDE KİMDİR?

52 yaşında, hayatının büyük kısmını ailesine adamış bir Mardinli kadın… Dört çocuk annesi olarak hem annelik sorumluluklarını hem de günlük yaşamın tüm yükünü sabırla taşıyor.

ÖRGÜ VE EL EMEĞİNE OLAN TUTKUSU

Boş zamanlarında örgü örmeyi çok seviyor. Geleneksel el işlerine olan ilgisi sayesinde hem üretmeyi hem de kültürel değerleri yaşatmayı önemsiyor. Örgü, onun için sadece bir hobi değil; aynı zamanda bir huzur alanı.

GELENEKSEL LEZZETLERE OLAN SEVGİSİ

Mutfakta da oldukça hünerli olan bu Mardinli anne, özellikle geleneksel yemekler yapmaktan keyif alıyor. Yöresel tarifleri yaşatmayı ve ailesine bu tatları sunmayı öncelik haline getiriyor.

200 BİN TL ÖDÜLÜNÜ TORUNLARI İÇİN HAYAL EDİYOR

Eğer 200 bin TL’lik ödülü kazanırsa, bu parayı kendisi için değil, torunları için kullanmayı planlıyor. Onların geleceğine katkı sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak onun en büyük hayali.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
