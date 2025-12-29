Yemekteyiz Ufuk Karadağ kimdir? Yemekteyiz Ufuk Karadağ kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı Ufuk Karadağ, programın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmaya katıldığı İstanbul Koşuyolu'ndan izleyiciler, Ufuk Karadağ'ın yaşı, memleketi ve mesleki geçmişi hakkında detayları öğrenmek istiyor. Hem mutfaktaki becerileri hem de hayat hikayesi gündemde öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UFUK KARADAĞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 5. gün yarışan Ufuk Karadağ, TV8 ekranlarında yılbaşına özel 250 bin TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılardan biridir. Yemekteyiz izleyicilerinin dikkatini çeken Ufuk Bey, hem profesyonel aşçılık geçmişi hem de gastronomi alanındaki deneyimiyle öne çıkmaktadır.

UFUK KARADAĞ KAÇ YAŞINDA?

Ufuk Karadağ, 48 yaşındadır.

UFUK KARADAĞ NERELİ?

Yarışmaya İstanbul Koşuyolu'ndan katılan Ufuk Karadağ, aslen Tekirdağlıdır ve Bulgaristan göçmenidir.

UFUK KARADAĞ NE İŞ YAPIYOR?

Asıl mesleği bankacılık olan Ufuk Karadağ, zamanla aşçılığa olan ilgisi ve tutkusu doğrultusunda profesyonel eğitimler almıştır. Napoli ve İtalya'da aşçı olarak görev yapmış, şu anda kendi restoranını işletmektedir. Ayrıca Akdeniz ve İtalyan mutfağına hakim olan Ufuk Bey, gastronomi akademisinde eğitmenlik yapmaktadır. Evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.