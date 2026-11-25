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Yemekteyiz Şenay kimdir, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şenay Hanım kaç yaşında, nereli soruları programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Şenay Hanım, 250 bin TL'lik büyük ödül için 23-27 Kasım haftasında dört rakibiyle birlikte mücadele ediyor. Yarışmacının hayatına ve mesleğine dair bilinenler haberimizde.

YEMEKTEYİZ ŞENAY KİMDİR?

Şenay Hanım, aslen Edirneli. Esnaf lokantası işleten Şenay Hanım, mesleği gereği mutfakla iç içe bir yaşam sürüyor. Yarışmacının yaşına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Haftanın ilk günü Christina Hanım'ın evinde misafir olan Şenay Hanım, 24 Kasım Salı akşamı rakiplerini kendi evinde ağırladı. Esnaf lokantası işletmesiyle bilinen yarışmacının sofrası, haftanın en çok merak edilenleri arasında yer aldı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, dünyaca ünlü Come Dine with Me formatından uyarlanan bir yemek yarışması. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de ekrana gelen program, Ekim 2012'de Fox'a geçti. Yarışma, 2017 yılından bu yana Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Programda her hafta beş yarışmacı sırayla birbirini evinde ağırlıyor. Ev sahibi olan yarışmacı, hazırladığı menü, sofra düzeni ve misafirperverliğiyle rakiplerinden puan alıyor. 23-27 Kasım haftasının kazananı, 27 Kasım Cuma günü yapılacak final değerlendirmesinin ardından belli olacak ve 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.