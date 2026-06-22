Yemekteyiz Şehri kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şehri Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Şehri Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şehri Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ŞEHRI KİMDİR?



Aslen Zonguldaklı olan yarışmacı, uzun yıllardır Türkçe öğretmeni olarak eğitim alanında görev yapıyor. Öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişim ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan yarışmacı, mesleğini büyük bir tutkuyla sürdürdüğünü ifade ediyor.

ÖĞRENCİLERİYLE VİDEOLAR HAZIRLIYOR

Sınıf içi etkinliklerin yanı sıra öğrencileriyle çeşitli videolar hazırlayan yarışmacı, eğitimi daha eğlenceli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak içerikler üretmekten keyif aldığını belirten yarışmacı, bu çalışmaların öğrencilerle arasındaki bağı güçlendirdiğini söylüyor.

İKİ ÇOCUK SAHİBİ BİR AİLE BABASI

İki çocuk sahibi olan yarışmacı, aile hayatına büyük önem veriyor. Yoğun iş temposuna rağmen ailesiyle kaliteli vakit geçirmeye özen gösterdiğini belirten yarışmacı, çocuklarının başarılarının kendisi için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu dile getiriyor.

200 BİN TL İLE TATİL HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Yarışmada başarılı olması halinde kazanacağı 200 bin TL'lik ödülü tatil planı için değerlendirmeyi düşündüğünü söyleyen yarışmacı, uzun süredir ailesiyle birlikte keyifli bir seyahat yapmak istediğini ifade ediyor. Ödülün, bu hayalini gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat olacağını belirtiyor.

HEDEFİ BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANMAK

Mesleki birikimi ve yaşam tecrübeleriyle yarışmada iddialı bir profil çizen yarışmacı, büyük ödüle ulaşarak hem kendisi hem de ailesi için unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyor. Eğitimci kimliğiyle dikkat çeken yarışmacı, bilgi ve deneyimini yarışma performansına yansıtmayı hedefliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.