Yemekteyiz Sefa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sefa Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Sefa Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sefa kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SEFA KİMDİR?

50 yaşında, Nevşehirli bir aile babası… Beş çocuk sahibi olarak hayatının büyük bölümünü ailesine ve çalışma düzenine adamış durumda.

NAKLİYECİLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Mesleği nakliyecilik olan bu baba, yıllardır taşımacılık işiyle uğraşıyor. Yoğun ve tempolu çalışma hayatına rağmen sorumluluklarını aksatmadan sürdürüyor.

SPORA OLAN İLGİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Boş zamanlarında spor yapmayı seviyor. Fiziksel olarak aktif kalmayı önemseyerek hem sağlığını korumaya hem de enerjisini yüksek tutmaya çalışıyor.

EL LEZZETİNE GÜVENEN BİR BABA

Mutfakta da iddialı olan bu Nevşehirli baba, özellikle yaptığı yemeklerin lezzetine güveniyor. Ailesi ve çevresi tarafından elinin lezzetiyle biliniyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
