Yemekteyiz Özlem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Mart haftasında yarışacak olan Özlem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Özlem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖZLEM KİMDİR?

35 yaşında, hayatını ailesine ve çocuklarına adayan bir Kırklarelili kadın… İki çocuk annesi olarak günlük yaşamını büyük ölçüde evinin düzeni ve ailesinin ihtiyaçları üzerine kuruyor.

EVİNDE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYOR

Kalabalık ortamlardan ziyade evinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Sakin bir yaşam tarzı benimseyerek hem dinlenmeyi hem de ailesiyle daha fazla zaman geçirmeyi önemsiyor.

AİLESİNE ODAKLANAN BİR HAYAT ANLAYIŞI

Günlük yaşamında en büyük önceliği çocukları. Onların eğitimi, mutluluğu ve geleceği için planlı ve fedakâr bir şekilde hareket ediyor.

200 BİN TL ÖDÜLÜ ÇOCUKLARI İÇİN HAYAL EDİYOR

Eğer 200 bin TL’lik ödülü kazanırsa, bu parayı tamamen çocuklarının geleceği için değerlendirmeyi düşünüyor. Eğitimleri ve ihtiyaçları için kullanmayı en doğru seçenek olarak görüyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
