Yemekteyiz Onur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Mart haftasında yarışacak olan Onur Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ONUR KİMDİR?

29 yaşında, hayatının dinamik döneminde olan bekar bir Erzurumlu… Kendi ayakları üzerinde duran ve geleceğe yönelik planlar yapan bir yaşam sürüyor.

AŞÇILIK MESLEĞİYLE HAYATINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Profesyonel olarak aşçılık yapan bu genç isim, mutfakta üretmeyi ve yeni lezzetler ortaya çıkarmayı seviyor. Mesleğini sadece bir iş değil, aynı zamanda bir tutku olarak görüyor.

EVİNDE KÖPEĞİYLE SAKİN BİR YAŞAM

Yoğun çalışma temposunun dışında evinde köpeğiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Hayvan sevgisi, günlük hayatında ona huzur ve denge katıyor.

200 BİN TL ÖDÜLLE KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTİYOR

Eğer 200 bin TL’lik ödülü kazanırsa, bu parayı kendi iş yerini açmak için değerlendirmeyi planlıyor. Kendi mutfağını kurarak hayalini profesyonel bir işletmeye dönüştürmeyi hedefliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.