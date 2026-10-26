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Yemekteyiz Önder kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Önder kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Önder kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 26-30 Ekim haftasında yarışacak olan Önder Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Önder kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖNDER KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reÖnderte dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

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