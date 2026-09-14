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Yemekteyiz Ömer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Ömer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ömer Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Eylül haftasında yarışacak olan Ömer Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ömer Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖMER KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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