Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz'in yeni haftasında ekrana gelen Murat Bey'in hayatı, programı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler, Murat Bey'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey hakkında bilinenler.

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR?

Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Murat Bey, 48 yaşında. Aslen Trabzonlu olan Murat Bey, iki çocuk babası. Muhabirlik ve radyo programcılığıyla ilgilenen yarışmacı, medya dünyasındaki deneyimini bu kez mutfağa taşıyarak hazırlayacağı menüyle beğeni toplamayı hedefliyor.

YEMEKTEYİZ MURAT BEY KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bey, 48 yaşında.

YEMEKTEYİZ MURAT BEY NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bey, aslen Trabzonlu.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatı temel alınarak hazırlanan bir yemek yarışması programı. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV ekranlarında yayınlanan program, Ekim 2012'de FOX'a geçti. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanan Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Programda her hafta beş yarışmacı, sırayla birbirlerini evlerinde ağırlayarak hazırladıkları menülerle puan topluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.