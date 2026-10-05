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Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 5-9 Ekim haftasında yarışacak olan Murat Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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