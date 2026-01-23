Haberler

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 23 Ocak Cuma?

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 23 Ocak Cuma?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz, haftalar süren rekabetin ardından bugün final bölümüyle ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada, hafta boyunca yapılan puanlamaların ardından en yüksek skoru elde eden yarışmacı 23 Ocak Cuma günü belli oluyor. Final yaklaşırken izleyiciler, "Bu haftanın kazananı kim?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Final gününde heyecan doruk noktasına ulaşırken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta son kez hünerlerini ortaya koydu. Günün yemeği ve sunumunun ardından yapılan son değerlendirmelerle birlikte haftanın birincisi netleşti. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı toplayarak ödüle uzanan isim, izleyicilerin odağı haline geldi.

YARIŞMACILAR

  • SEVGİ
  • SERPNUR
  • SAMET
  • VEDAT
  • ELİF

YARIŞMACILAR VE MENÜLERİ

• Sevgi'nin Menüsü: Bamya Çorbası, Pırasalı Fırın Harikası, Piliç Topkapı, Sevgi'nin Avokadolu Spesiyal Salatası, Süt Helvası.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 23 Ocak Cuma?

• Vedat'ın Menüsü: Yayla Çorbası, Fındık Lahmacun, Adana Kebap, Bulgur Pilavı, Sumaklı Soğan, El Açması Lavaş, Bostana Salatası, Fıstıklı Kadayıf.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 23 Ocak Cuma?

• Samet'in Menüsü: Aşçıbaşı Çorbası, Pesto Soslu Yoğurt Eşliğinde Brokoli Böreği, Mantarlı Bulgurlu Risotto Yatağında Kuzu İncik, Kuşkonmaz ve Baby Havuç, Narlı Pazı Salatası, Crem Brulee.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 23 Ocak Cuma?

• Serpnur'un Menüsü: Domates Soslu Kızartma, Zeytinyağlı Biber Dolması, Kıymalı Kuş Üzümlü Fıstıklı Börek, Dana Yanağı (Beşamel Soslu Köz Patlıcan ve Bezelye Eşliğinde), Soğan Salatası, Ayva Tatlısı.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 23 Ocak Cuma?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz kazananı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor