Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 23 Ocak Cuma?

Final gününde heyecan doruk noktasına ulaşırken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta son kez hünerlerini ortaya koydu. Günün yemeği ve sunumunun ardından yapılan son değerlendirmelerle birlikte haftanın birincisi netleşti. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı toplayarak ödüle uzanan isim, izleyicilerin odağı haline geldi.

YARIŞMACILAR VE MENÜLERİ

• Sevgi'nin Menüsü: Bamya Çorbası, Pırasalı Fırın Harikası, Piliç Topkapı, Sevgi'nin Avokadolu Spesiyal Salatası, Süt Helvası.

• Vedat'ın Menüsü: Yayla Çorbası, Fındık Lahmacun, Adana Kebap, Bulgur Pilavı, Sumaklı Soğan, El Açması Lavaş, Bostana Salatası, Fıstıklı Kadayıf.

• Samet'in Menüsü: Aşçıbaşı Çorbası, Pesto Soslu Yoğurt Eşliğinde Brokoli Böreği, Mantarlı Bulgurlu Risotto Yatağında Kuzu İncik, Kuşkonmaz ve Baby Havuç, Narlı Pazı Salatası, Crem Brulee.

• Serpnur'un Menüsü: Domates Soslu Kızartma, Zeytinyağlı Biber Dolması, Kıymalı Kuş Üzümlü Fıstıklı Börek, Dana Yanağı (Beşamel Soslu Köz Patlıcan ve Bezelye Eşliğinde), Soğan Salatası, Ayva Tatlısı.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz kazananı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.