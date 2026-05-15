Yemekteyiz kim 1. oldu, 15 Mayıs Cuma Yemekteyiz kim kazandı?

Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?" sorusu yanıtını buldu. Sofradaki sunumları, yemeklerin lezzeti ve eleştirileriyle hafta boyunca dikkat çeken isimlerden hangisinin rakiplerini geride bıraktığı merak konusu. Zuhal Topal'ın puanları ile netleşen güncel puan durumu, haftanın kazananı ve final bölümünde yaşanan polemiklerin tamamını sizler için derledik. İşte Yemekteyiz’de haftanın şampiyonu ve kazanılan büyük ödülün detayları...

HAFTANIN MENÜLERİ

ESİN'İN MENÜSÜ

• Ekşili Köfteli Çorba

• El Açması Pırasalı Börek

• Kereviz Püresi Yatağında Kuzu Gerdan

• Haşlanmış Karnabahar, Brokoli, Havuç

• Akdeniz Salatası

• Limonlu Cheesecake

ONUR'UN MENÜSÜ

• Köz Sarımsak ve Patates Çorbası

• Guacamole Sos Eşliğinde Kıymalı Şef Taco

• Sebzeli Dana Sarma

• Parmesanlı Tatlı Patates

• Narlı, Cevizli Roka Salatası

• El Açması Tahinli Cevizli Rulo Tatlı

SEFA'NIN MENÜSÜ

• Terbiyeli Ispanak Çorbası

• Yoğurt Yatağında Soğan Dolması

• Mardin Yöresel Güveç Yemeği

• Tereyağlı Sebzeli Kuskus Pilavı

• Mısırlı, Narlı Roka Salatası

• Dondurma Eşliğinde Kadayıf Dolması

ÖZLEM'İN MENÜSÜ

• Mantar Çorbası

• Ratatouille

• Risotto Yatağında Gravy Soslu Kuzu İncik

• Yeşil Salata

• El Açması Ağzı Açık Şöbiyet

15 MAYIS YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 15 Mayıs Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.