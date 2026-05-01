Yemekteyiz kim 1. oldu, 1 Mayıs Yemekteyiz kim kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali heyecanı doruğa çıkarken, izleyiciler "Yemekteyiz kim birinci oldu, 1 Mayıs Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı?" sorularına kilitlendi. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında puanlama maratonu sona ererken, 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibini belirleyen anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hafta içi her gün izleyiciyi ekrana bağlayan rekabette final günü geldi çattı ve "1 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?" sorusu yanıtını buldu. Sofradaki sunumları, yemeklerin lezzeti ve eleştirileriyle hafta boyunca dikkat çeken isimlerden hangisinin rakiplerini geride bıraktığı merak konusu. Zuhal Topal'ın puanları ile netleşen güncel puan durumu, haftanın kazananı ve final bölümünde yaşanan polemiklerin tamamını sizler için derledik. İşte Yemekteyiz’de haftanın şampiyonu ve kazanılan büyük ödülün detayları...

HAFTANIN MENÜLERİ

ASENA'NIN MENÜSÜ

Pesto Soslu Kabak Dilimi, Fındıklı Peynir Ezmesi ve Tahinli Cevizli Ezme

El Açması Ezineli İmza Güveç Böreği

Fırınlanmış İsli Kereviz Eşliğinde Erik Soslu Kuzu

Ferah Salata

El Açması İmza Baklava Cup

ŞÜKRAN'IN MENÜSÜ

Kruton Eşliğinde Köz Kapya Biber Çorbası

Patatesli Acılı D Börek

Garnitür Eşliğinde Hamur Tenceresinde Sebzeli Et

Maş Fasulyeli, Cevizli Yeşil Salata

Çikolata Kaplı Tiramisu

YAPRAK'IN MENÜSÜ

Anadolu'nun Gizli Hazinesi Omaç Aşı Çorbası

Diyarbakır Sofralarından Geleneksel Gırık

Iğdır'ın İncisi Özel Bozbaş Yemeği

El Açması Lavaş

Iğdır Gökkuşağı Salatası

Katmanlı Çikolata Rüyası Köstebek

İBRAHİM'İN MENÜSÜ

Levrek Çorbası

Kuşkonmaz Püresi Eşliğinde Chimichurri Soslu Jumbo Karides

Siyah Risotto

Ispanak Yatağında Levrek

Tulum Peynirli Maskolin Salatası

Paris Brest


YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 1 MAYIS HAFTANIN KAZANANI BELLİ Mİ?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 1 Mayıs Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Beş farklı yarışmacının kendi evinde ağırladığı rakiplerinden en yüksek puanı toplama mücadelesi verdiği programda, final günü heyecanı zirveye ulaştı. İzleyiciler ise merakla "Yemekteyiz kim 1. oldu, 150 bin TL’lik büyük ödülü kim kazandı?" sorusunun yanıtını bekliyor.

1 MAYIS YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 

Haftanın son gününde yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve sunucu Zuhal Topal’ın belirleyici oylarıyla haftanın birincisi ilan edilecek. Ancak, programın yayın saati ve formatı gereği 1 Mayıs Yemekteyiz haftalık birincisi henüz açıklanmadı. Final bölümünün son dakikalarında yapılacak olan büyük oylama sonrası, en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi olacak. Sonuçlar netleştiğinde ve şampiyonun ismi duyurulduğunda tüm detaylar anlık olarak güncellenecek.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 150.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
