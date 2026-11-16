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Yemekteyiz Janet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Janet Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Janet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Janet Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Janet Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Janet Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Kasım haftasında yarışacak olan Janet Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Janet Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Janet Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ JANET KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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