Yemekteyiz İmren kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İmren Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8 Mayıs haftasında yarışacak olan İmren Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz İmren Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İmren Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ İMREN KİMDİR?

İmren Altun, personel aşçısı olarak çalışmaktadır. Yıllarca sürdürdüğü bu meslekte edindiği tecrübe ve ustalığını Yemekteyiz yarışmasına da başarıyla yansıtmaktadır.

İmren Altun, 2 çocuk annesidir. Annelik sorumluluklarını iş hayatıyla başarıyla dengelemeyi başaran Altun, güçlü ve azimli kişiliğiyle çevresinde sevilen bir isim olarak tanınmaktadır.

İmren Altun'un mutfaktaki en büyük tutkusu Karadeniz yemekleri yapmaktır. Artvin mutfağının eşsiz lezzetlerini ustalıkla hazırlayan Altun, bu alandaki bilgi ve becerisini Yemekteyiz yarışmasında da gözler önüne seriyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.