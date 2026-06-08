Yemekteyiz Faik kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faik Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-12 Haziran haftasında yarışacak olan Faik Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Faik Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faik kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ FAİK ÇIĞDAN KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Faik Çığdan, yaşam hikayesi ve farklı meslek deneyimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadaki iddialı tavırlarıyla öne çıkan Çığdan hakkında izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Faik Çığdan kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacılarından Faik Çığdan, 44 yaşında ve iki çocuk babasıdır. Ailesine düşkün yapısıyla tanınan yarışmacı, yarışma boyunca hem mutfaktaki becerilerini hem de misafirperverliğini sergilemeyi hedefliyor.

Faik Çığdan’ın memleketi Bitlis’tir. Doğu Anadolu’nun zengin mutfak kültüründen gelen yarışmacı, yöresel lezzetlere olan hakimiyetiyle rakiplerine karşı avantaj sağlamayı amaçlıyor. Bitlis mutfağından esintiler taşıyan tarifler hazırlaması da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Faik Çığdan çalışma hayatında farklı sektörlerde görev alıyor. Restoran müdürlüğü yapan yarışmacı aynı zamanda seyyar çiğköftecilik ve koltuk yıkama işleriyle de uğraşıyor. Birden fazla alanda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Çığdan, yoğun iş temposuna rağmen yemek yapmayı ihmal etmediğini ifade ediyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.