Yemekteyiz Esra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-12 Haziran Kasım haftasında yarışacak olan Esra Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Esra Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ESRA KİMDİR?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu hafta dikkat çeken isimlerden biri Esra Şahintaş oldu. Kendine güvenen tavırları ve mutfaktaki iddiasıyla öne çıkan yarışmacı, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Esra Şahintaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte merak edilen detaylar…

Yarışmada yaptığı tanıtım sırasında memleketinin Erzurum olduğunu açıklayan Esra Şahintaş, köklü aile yapısı ve kültürel değerleriyle dikkat çekti. Erzurum’un geleneksel mutfağıyla büyüdüğünü ifade eden yarışmacı, yöresel lezzetler konusundaki deneyiminin kendisine önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

Yemekteyiz’in dikkat çeken yarışmacılarından Esra Şahintaş 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen mutfakta oldukça tecrübeli olduğunu söyleyen Şahintaş, yarışma boyunca hazırlayacağı menülerle rakiplerinden tam puan almayı hedefliyor.

Esra Şahintaş’ın evli olduğu ve iki çocuk annesi olduğu biliniyor. Ailesine bağlı bir yaşam sürdüren yarışmacı, hem annelik sorumluluklarını hem de mutfaktaki tutkusunu bir arada yürüttüğünü dile getiriyor.

Yarışma öncesinde yaptığı açıklamalarda mutfak becerilerine güvendiğini vurgulayan Esra Şahintaş, özellikle geleneksel Türk yemekleri konusunda iddialı olduğunu söyledi. Rakipleri karşısında özgüvenli tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı, haftanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı.

Samimi kişiliği ve aile yaşantısıyla izleyicilerin ilgisini çeken Esra Şahintaş, yarışmadaki performansıyla sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Erzurum mutfağından ilham alan tarifleri ve yarışma boyunca sergileyeceği performans, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.