Yemekteyiz Esin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esin Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Mart haftasında yarışacak olan Esin Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Esin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esin Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ESİN KİMDİR?

27 yaşındaki genç girişimci, Kırklareli’nde kurduğu hayatını mesleki başarılarıyla taçlandırıyor. 1,5 yıllık evli olan güzellik uzmanı, hem iş hayatındaki disiplini hem de sosyal yaşamındaki enerjisiyle dikkat çekiyor. İnsanlarla iletişim kurmayı seven genç kadın, mesleğinde kendini geliştirmeye devam ederken hedeflerinden vazgeçmiyor.

Yoğun iş temposunun dışında en büyük mutluluğu eşiyle vakit geçirmek olan genç uzman, birlikte geçirilen anların kendisine moral verdiğini söylüyor. Sade ve huzurlu bir yaşamdan keyif alan çift, fırsat buldukça yeni yerler keşfetmeyi ve birlikte kaliteli zaman geçirmeyi tercih ediyor.

Mesleğindeki başarısının yanı sıra mutfaktaki yeteneğiyle de çevresinden övgü alan genç kadın, el lezzetine güvendiğini ifade ediyor. Özellikle ev yemekleri konusunda iddialı olan güzellik uzmanı, sevdiklerine hazırladığı tariflerle beğeni topluyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.