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Yemekteyiz Christina kimdir, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Christina Hanım kaç yaşında, nereli soruları programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Christina Hanım, 250 bin TL'lik büyük ödül için 23-27 Kasım haftasında dört rakibiyle birlikte mücadele ediyor. Yarışmacının hayatına ve mesleğine dair bilinenler haberimizde.

YEMEKTEYİZ CHRİSTİNA KİMDİR?

Yemekteyiz'in 23-27 Kasım haftasının ilk yarışmacısı Christina Hanım oldu. Rus asıllı olan Christina Hanım, Türkiye'de yaşıyor. Ürün danışmanı olarak çalışan Christina Hanım, daha önce mankenlik yaptı. 1.80 boyundaki yarışmacı, bekâr ve bir çocuk annesi.

Haftanın ilk gününde, 23 Kasım Pazartesi akşamı rakiplerini evinde ağırlayan Christina Hanım, sofrasını Rus mutfağının sevilen lezzetleriyle donattı. Yarışmacının menüsü şöyle:

Çorba : Borş çorbası

Ara sıcak : Rus mantısı

Ana yemek : Kuru erikli dana gulaş ve karabuğday (greçka) pilavı

Salata : Vinegret salatası

Tatlı : Napolyon pasta

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, dünyaca ünlü Come Dine with Me formatından uyarlanan bir yemek yarışması. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de ekrana gelen program, Ekim 2012'de Fox'a geçti. Yarışma, 2017 yılından bu yana Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Programda her hafta beş yarışmacı sırayla birbirini evinde ağırlıyor. Ev sahibi olan yarışmacı, hazırladığı menü, sofra düzeni ve misafirperverliğiyle rakiplerinden puan alıyor. 23-27 Kasım haftasının kazananı, 27 Kasım Cuma günü yapılacak final değerlendirmesinin ardından belli olacak ve 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.