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Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Büşra Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 26-30 Ekim haftasında yarışacak olan Büşra Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reÖnderte dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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