Haberler

Yemekteyiz Atilla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atilla Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Atilla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atilla Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Atilla Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atilla kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Mart haftasında yarışacak olan Atilla Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Atilla Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atilla kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ATİLLA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor