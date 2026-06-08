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Yemekteyiz Açelya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Açelya Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Açelya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Açelya Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-27 Haziran haftasında yarışacak olan Açelya Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Açelya Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Açelya Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Açelya Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Açelya Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AÇELYA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacılarından Açelya Yıldırım, mutfaktaki iddiasıyla öne çıkıyor.

 

42 yaşındaki Açelya Yıldırım, bir çocuk annesidir. Yarışmada ev yemekleri konusundaki başarısına güvendiğini ifade ediyor.

 

Sivaslı olan Yıldırım, uzun yıllardır solistlik yapıyor. Mutfakta da en az sahnedeki kadar iddialı olduğunu söylüyor.

 

Açelya Yıldırım, yarışmanın büyük ödülünü kazanması halinde parayı kızı için harcamayı planladığını açıkladı. Yarışmacı, hem lezzetli yemekleri hem de samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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