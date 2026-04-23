Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi, İstanbul’un neresinde çekildi?

1982 yapımı olan ve aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini yitirmeyen Yedi Bela Hüsnü filminin çekim yerleri, izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Başrollerini Kemal Sunal, Oya Aydoğan ve Şevket Altuğ’un paylaştığı filmin çekildiği mekanları merak eden vatandaşlar, "Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi, 1. Levent ve Sarıyer sahneleri nerede?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul’un tarihi dokusunun henüz bozulmadığı yıllarda kaydedilen bu eşsiz görüntülerin hangi ilçelerde ve hangi sokaklarda çekildiğini sizler için derledik.

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ? İSTANBUL’UN TARİHİ SOKAKLARI

Yeşilçam'ın en sevilen komedi filmlerinden biri olan Yedi Bela Hüsnü'nün çekimleri, 1982 yılında İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilmiştir. Filmin hikayesinin geçtiği o meşhur mahalle sahneleri ve Hüsnü’nün kabadayılarla yüzleştiği mekanların ana merkezi, İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı olan 1. Levent semtidir. Modernleşen İstanbul'un o dönemki ruhunu yansıtan Levent, filmin samimi atmosferinin oluşmasında büyük pay sahibidir.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN ÇEKİLDİĞİ SEMTLER VE MEKANLAR

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın oturduğu filmde, sadece Levent değil, İstanbul’un pek çok farklı noktası plato olarak kullanılmıştır. İzleyicilerin merak ettiği çekim noktaları şunlardır:

• 1. LEVENT : Filmin ana mahalle çekimleri, Hüsnü’nün evi ve mahalle esnafıyla olan diyaloglarının geçtiği yerler burada yer alır.

• SARIYER VE YEŞİLKÖY: Bazı dış çekimler ve takip sahneleri için İstanbul’un kıyı şeridindeki bu semtler tercih edilmiştir.

• KEMERBURGAZ : Filmin kırsal dokusunun hissedildiği veya kabadayıların buluşma noktaları olarak tasarlanan bazı sahneler Kemerburgaz çevresinde kaydedilmiştir.

MAHALLE KÜLTÜRÜ VE NOSTALJİK ATMOSFER

Yedi Bela Hüsnü, sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda 1980’li yılların İstanbul’unu belgeleyen bir yapım niteliğindedir. Filmde sıkça gördüğümüz dar sokaklar, o dönemin bakkal kültürü ve mahalle dayanışması, izleyiciyi bugünün karmaşasından alıp geçmişin huzurlu günlerine götürüyor. Özellikle Hüsniye’nin camdan baktığı o sahnelerin çekildiği binalar, bugün hala Levent’in bazı ara sokaklarında nostalji meraklıları tarafından ziyaret edilmektedir.

EFSANE KADRONUN SET MACERASI: LEVENT SOKAKLARINDA KEMAL SUNAL

Kemal Sunal’ın canlandırdığı Hüsnü karakterinin "Yedi Bela" ismini aldığı sahnelerdeki hareketli anlar, İstanbul'un o zamanki trafik ve yerleşim düzenine dair de önemli ipuçları vermektedir. Oya Aydoğan ve Şevket Altuğ ile olan muazzam uyumuyla devleşen bu yapım, İstanbul’un o dönemdeki en prestijli semtlerinden biri olan Levent’i bir sinema platosuna dönüştürmüştür. Bugün filmin çekildiği o noktaların birçoğu yüksek binalarla çevrelenmiş olsa da, sinemaseverler için o sokaklar hala Hüsnü’nün heybetli yürüyüşünü hatırlatmaktadır.