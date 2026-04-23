Futbol dünyasında yalnızca oyuncular ve teknik direktörler değil, hakemler de kamuoyunun yakın takibi altında yer alır. Türkiye’de son yıllarda adı sıkça gündeme gelen hakemlerden biri olan Yasin Kol hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise hangi takımı tuttuğudur. Peki, Yasin Kol hangi takımlı? Yasin Kol Fenerbahçeli mi Galatasaraylı mı? Detaylar...

YASİN KOL HANGİ TAKIMLI?

Yasin Kol’un hangi takımı tuttuğuna dair kamuya açık, doğrulanmış veya resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum, aslında hakemlik mesleğinin doğası gereği oldukça normaldir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uluslararası futbol otoriteleri, hakemlerin tarafsızlığını korumak adına bu tür kişisel bilgilerin ön plana çıkarılmasını doğru bulmaz.

Hakemlik mesleğinde en önemli kriterlerden biri, sahada mutlak tarafsızlığın sağlanmasıdır. Bu nedenle hakemlerin tuttukları takımların bilinmesi, kamuoyunda gereksiz tartışmalara yol açabilir ve hakemin verdiği kararların objektifliğinin sorgulanmasına neden olabilir. Bu da hem hakemin kariyerine hem de futbolun adalet algısına zarar verir.

Dolayısıyla Yasin Kol’un hangi takımı tuttuğu yönünde kesinleşmiş bir bilgi olmaması, bir eksiklik değil; aksine mesleki etik açısından korunması gereken bir durumdur.

YASİN KOL FENERBAHÇELİ Mİ GALATASARAYLI MI?

Kamuoyunda en sık dile getirilen sorulardan biri de Yasin Kol’un Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı taraftarı olduğudur. Ancak bu soruya verilebilecek net bir yanıt yoktur. Çünkü bu yönde doğrulanmış herhangi bir veri veya resmi açıklama bulunmamaktadır.