Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim ve hangi dizilerde oynadı soruları, MasterChef konukları açıklandıktan sonra en çok araştırılan konular arasına girdi. Yasemin Sakallıoğlu, 22 Nisan 1988'de İstanbul'da doğdu ve 38 yaşında. Aslen Sakarya-Rize kökenli olan Sakallıoğlu, bir dönem bankacılık yaptıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Sosyal medyada paylaştığı komedi videolarıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü isim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlarda yer aldı, Zengo filminde ise ilk başrolünü üstlendi. Yasemin Sakallıoğlu, 2021'den bu yana yönetmen Burak Yırtar ile evli. İşte Yasemin Sakallıoğlu'nun hayatı ve kariyeri.

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu, oyuncu, komedyen ve senarist. Liseyi bitirdikten sonra bir süre bankacılık sektöründe çalışan Sakallıoğlu, ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Sosyal medyada paylaştığı komedi videolarıyla dikkat çeken ünlü isim, kısa sürede televizyon ve sinemada da önemli projelerde yer aldı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Sakallıoğlu, 22 Nisan 1988'de doğdu. Ünlü oyuncu 38 yaşında. Sakallıoğlu'nun burcu Boğa.

YASEMİN SAKALLIOĞLU NERELİ?

Yasemin Sakallıoğlu, İstanbul doğumlu. Ünlü oyuncunun ailesi aslen Sakarya-Rize kökenli. Üç kardeşin en küçüğü olan Sakallıoğlu, bebekken Rize'ye gönderildi ve 6 yaşına kadar burada yaşadıktan sonra İstanbul'a döndü.

YASEMİN SAKALLIOĞLU EVLİ Mİ?

Evet, Yasemin Sakallıoğlu evli. Ünlü oyuncu, 11 Mart 2021'de yönetmen Burak Yırtar ile evlendi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar, Elazığ doğumlu bir yönetmen. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Yırtar, pek çok dizi ve filmin kamera arkasında görev aldı, bazı yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar'ın kamuoyuyla paylaşılan bir çocuğu bulunmuyor.

YASEMİN SAKALLIOĞLU HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Yasemin Sakallıoğlu'nun rol aldığı başlıca yapımlar şunlar:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi)

Jet Sosyete (dizi)

Bahar (dizi)

Mutluyuz (film)

Zengo (film, 2020)

Bizum Hoca (film)

Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar'ın yönettiği Zengo filminde ilk başrolünü üstlendi ve filmin senaryosunda da yer aldı. Mutluyuz filminde ise İbrahim Büyükak ile başrolü paylaştı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Yasemin Sakallıoğlu, oyunculuğun yanı sıra stand-up gösterileri, senaryo yazarlığı ve sosyal medya içerikleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü isim, Türkiye'nin dört bir yanında sahneye çıkıyor.