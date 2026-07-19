Yasa dışı bahis oynayan futbolcu ve yönetici isimleri açıklandı mı, Adalet Bakanı Akın Gürlek illegal bahis açıklaması nedir?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yaptığı son değerlendirmeler, spor camiasında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle yasa dışı bahis oynadığı iddia edilen futbolcu ve yöneticilerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmadığı araştırılırken, Bakan Gürlek'in açıklamaları ve soruşturmaya ilişkin son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

YASA DIŞI BAHİSTE 6 BİN 314 BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası finali öncesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis amacıyla kullanıldığı belirlenen 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini açıklayan Gürlek, hesaplara bloke konulması için bankalara eş zamanlı resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

DÜNYA KUPASI FİNALİ ÖNCESİ OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, yasa dışı bahis ağlarının finansal hareketlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

6 BİN 314 BANKA HESABINA ANLIK BLOKE

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, yürütülen incelemelerde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlenen toplam 6 bin 314 banka hesabı tespit edildi. Final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara anlık bloke uygulanabilmesi amacıyla bankalara eş zamanlı müzekkereler gönderildi.

Bu adımla yasa dışı bahis organizasyonlarının para transferlerinin engellenmesi ve suç gelirlerinin kontrol altına alınması hedeflendi.

19 DIŞ FİNANS EVİ DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyon kapsamında yalnızca banka hesapları değil, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen finans yapılanmaları da mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edildi.

Yetkililer, bu yapıların yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kritik rol oynadığı değerlendirmesi üzerinde duruyor.

23 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılarının ve finansal faaliyetlerinin soruşturma sürecinde ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.

"YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Açıklamasının sonunda operasyonlarda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Gürlek, "Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.