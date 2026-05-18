Yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs Salı günü okullar tatil mi?

Her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs öncesinde, “Yarın okullar tatil mi, resmi daireler çalışıyor mu?” soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN RESMİ TATİL Mİ?

Evet. Türkiye’de her yıl kutlanan ve resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs Salı günü resmi tatildir. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı gün olarak kabul edilir ve aynı zamanda gençliğe armağan edilmiş ulusal bir bayramdır.

Bu nedenle 19 Mayıs, sadece bir tatil günü değil; aynı zamanda ülke genelinde törenlerin, kutlamaların ve çeşitli resmi etkinliklerin yapıldığı önemli bir gündür.

19 MAYIS SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Evet, 19 Mayıs günü tüm eğitim kurumları için resmi tatildir.

Bu kapsamda:

İlkokullar

Ortaokullar

Liseler

Üniversiteler

tamamı kapalı olur. Ders yapılmaz ve öğrenciler okula gitmez.

Ayrıca bazı okullarda 19 Mayıs öncesi günlerde de tören hazırlıkları, etkinlikler ve bayram programları düzenlenir. Ancak 19 Mayıs günü resmi tatil olduğu için eğitim tamamen durur.

19 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR TATİL?

19 Mayıs resmi tatil olduğu için kamu kurumlarının büyük bir bölümü kapalıdır. Genel durum şu şekildedir:

Kamu Kurumları

Valilikler

Kaymakamlıklar

Belediyeler

Nüfus müdürlükleri

Vergi daireleri

SGK ve benzeri devlet kurumları

Eğitim Kurumları

Okullar

Üniversiteler

Bankalar ve Finans Kurumları

Özel ve kamu bankaları kapalıdır.

EFT ve havale işlemleri resmi iş günü olmadığı için gerçekleşmez.

Sadece ATM’ler ve mobil bankacılık hizmet vermeye devam eder.

Borsa ve Finans Piyasaları.

Borsa İstanbul kapalıdır.

Resmi işlem yapılmaz.

Sağlık Kurumları

Hastanelerin acil servisleri 7/24 açıktır.

Poliklinik hizmetleri genellikle kapalıdır.

Nöbet sistemi olan sağlık personeli görev yapar.

Noter ve Diğer Hizmetler