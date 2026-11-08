Yarın okullar tatil mi, 9 Kasım Pazartesi valilikten kar tatili açıklaması geldi mi, yarın okul yok mu?

9 Kasım Pazartesi için şu ana kadar valiliklerden açıklanmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Türkiye genelinde okulların tatil edilmesine ilişkin bir karar da alınmadı. Kar tatili kararları iller bazında valilikler, ilçeler bazında ise kaymakamlıklar tarafından açıklanıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. İşte 9 Kasım Pazartesi günü okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım Pazartesi günü için Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da ülke genelinde bir tatil açıklaması yapılmadı. Bu nedenle valilik ya da kaymakamlıktan tatil açıklaması gelmeyen tüm illerde okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

9 KASIM PAZARTESİ VALİLİKTEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Haberin yazıldığı saatlerde 9 Kasım Pazartesi için valiliklerden duyurulmuş bir kar tatili kararı bulunmuyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde valiliklerin hava koşullarının seyrine göre akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapması bekleniyor. Tatil kararları, ilgili valilik ve kaymakamlıkların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

YARIN OKUL YOK MU?

Valilik ya da kaymakamlık tarafından tatil kararı açıklanmadığı sürece 9 Kasım Pazartesi günü okullarda dersler yapılacak. Öğrenci ve velilerin, bulundukları il ve ilçedeki resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ BEKLENİYOR?

Kar yağışının etkili olduğu ve tatil açıklamasının beklendiği iller arasında şunlar yer alıyor:

Van

Ağrı

Kars

Ardahan

Erzurum

Muş

Bitlis

Elazığ

Ankara

Bolu

Kastamonu

Bayburt

Tokat

Sivas

Yozgat

Karabük

Düzce

Sakarya

Kütahya

METEOROLOJİ HANGİ İLLER İÇİN UYARI YAPTI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış öngörülüyor. Kar yağışı beklenen bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

KAR TATİLİ KARARINI KİM VERİR?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Kararlar, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından duyuruluyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak.