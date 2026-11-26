Yarın okullar tatil mi, 27 Kasım Cuma okul yok mu soruları gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Kasım Cuma günü için henüz herhangi bir ilde valilikler tarafından okul tatili duyurusu yapılmadı. Eğitim öğretim tüm illerde normal şekilde devam edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valilikler tarafından duyuruluyor.

27 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Cuma günü için henüz herhangi bir ilde tatil kararı açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim normal şekilde sürecek. Önceki günlerde etkili olan yağışlı sistemin büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak doğu illerinde gece saatlerinde görülecek don ve buzlanma nedeniyle valiliklerin akşam saatlerinde yapacağı açıklamalar takip ediliyor.

YARIN OKUL VAR MI?

27 Kasım Cuma günü okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Öğrenciler, cuma gününün ardından hafta sonu tatiline girecek ve 30 Kasım Pazartesi günü okullarına dönecek.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİYOR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il ve ilçe bazında valilikler ve kaymakamlıklar karar veriyor. Kararlar, valiliklerin resmi internet siteleri ve resmi hesapları üzerinden duyuruluyor. Veliler ve öğrencilerin, yaşadıkları ilin valiliğinden yapılacak açıklamaları takip etmesi öneriliyor.