Yarın kuryeler çalışıyor mu,20 Ocak Salı kuryeler siparişe çıkacak mı?

19 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla uygulamaya konulan ve hem paket servis bekleyenleri hem de lojistik sektörü çalışanlarını yakından ilgilendiren kurye yasağının sona ereceği zaman dilimi, Valiliğin sondakika'>son dakika açıklamasıyla netlik kazandı. İşte yolların motosikletli kuryelere ve ağır vasıtalara yeniden açılacağı o saatler:

İSTANBUL MOTOKURYE YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı 20 Ocak 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla tamamen sona erecek. 19 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00'da başlatılan bu önlem, özellikle ara sokaklarda ve ana arterlerde oluşabilecek gizli buzlanma tehlikesine karşı kuryelerin can güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. Belirlenen saatten itibaren İstanbul genelinde paket servis ve teslimat hizmetleri yeniden başlayabilecek.

AĞIR TAŞITLAR İÇİN KISITLAMA KALDIRILDI MI?

Ağır tonajlı araçlar için uygulanan kısıtlama, motokuryelere oranla daha erken bir saatte esnetildi. Valilik, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ana yollarda tamamlanmasının ardından, yoğun tonajlı kamyon ve benzeri ağır vasıtaların 19 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 16.00 itibarıyla trafiğe çıkışına izin verildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Evet, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü alınan karar doğrultusunda motokuryeler için uygulanan trafik yasağı şu an itibarıyla devam etmektedir. Kuryelerin ve motosiklet sürücülerinin, hem kendi güvenlikleri hem de trafik düzeni için 20 Ocak Salı sabahı saat 10.00'u beklemeleri büyük önem arz ediyor.