Yarın karne günü mü, karneler saat kaçta verilecek?

“Karneler yarın verilecek mi?” sorusu, eğitim döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte en çok aranan konular arasında bulunuyor. Öğrenciler ve veliler, karne günü tarihini öğrenmek için gözünü okul takvimine çevirirken, karne dağıtımının hangi gün yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

E-OKUL VBS 2026 YOĞUNLUĞU ARTTI!

e-Okul VBS üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini kontrol eden öğrenciler ve velilerde karne öncesi yoğunluk yaşanıyor. Sistem üzerinde yaşanan hareketlilik nedeniyle zaman zaman erişim sorunları ortaya çıkarken, dijital karne görüntüleme işlemleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

E-OKUL VBS’DE SON GÜN YOĞUNLUĞU

Karne gününe sayılı saatler kala e-Okul VBS girişlerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Öğrenciler notlarını ve devamsızlık bilgilerini kontrol ederken, sistemdeki yoğunluk nedeniyle kısa süreli yavaşlamalar dikkat çekiyor.

E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Dijital ortamda e-karne görüntüleme seçenekleri araştırılırken, veliler ve öğrenciler not bilgilerine mobil ve web üzerinden ulaşabiliyor. Sistem üzerinden yapılan kontroller, karne dağıtım öncesi son durumu görme imkânı sağlıyor.

OKULLAR KARNE GÜNÜNE HAZIRLANIYOR

Okul yönetimleri yüz yüze karne dağıtımı için hazırlıklarını tamamlarken, eğitim yılının son gününde öğrencilerin karnelerini alması bekleniyor. Bu süreçle birlikte yaz tatili resmen başlamış olacak.

26 HAZİRAN 2026 CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Haziran 2026 Cuma günü okullarda karne dağıtımı yapılacağı için ders işlenmeyecek. Öğrenciler bu tarihte okula giderek karnelerini alacak ve yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak.