Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 23 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

23 Nisan Perşembe günü Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte hava durumu yakından takip ediliyor. Günlük planlarını açık hava koşullarına göre yapan vatandaşlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerine odaklanırken, şehirler arasında farklılık gösteren hava tablosu dikkat çekiyor. Meteorolojik gelişmelerin gün içi yaşamı nasıl etkileyeceği ise merakla izleniyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde yarın hava durumunun bölgelere göre değişkenlik göstermesi bekleniyor. Bazı şehirlerde parçalı bulutlu hava etkili olurken, bazı bölgelerde yerel yağış ihtimali öne çıkıyor. Sıcaklıklarda ise mevsim normalleri civarında seyir bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara’nın bazı kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri ve yer yer İç Anadolu’nun kuzeyinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların yerel ve zaman zaman etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava etkili olabilir. Gün içinde sıcaklıkların ılımlı seyretmesi, yer yer rüzgarın etkisini artırması bekleniyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da parçalı bulutlu ve zaman zaman çok bulutlu bir hava görülebilir. Kısa süreli hafif yağış ihtimali bulunuyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da genellikle parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların daha düşük hissedilmesi öngörülüyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de güneşli ve az bulutlu bir hava etkili olabilir. Sıcaklıkların gün içinde mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da parçalı bulutlu hava ile birlikte yer yer kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Gün içinde hava zaman zaman değişkenlik gösterebilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da genellikle güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Turizm bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.