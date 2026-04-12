Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 13 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

13 Nisan Pazartesi günü beklenen hava durumu, İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde yakından takip ediliyor. Günlük planlarını yapan vatandaşlar, ulaşım düzeni ve açık hava etkinliklerini etkileyebilecek olası hava değişimlerine odaklanırken, sıcaklık değerleri ve yağış ihtimali merak konusu oldu. Peki, yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 13 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (13 NİSAN)

Meteoroloji tahminlerine göre 13 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, bazı bölgelerde ise aralıklı yağış geçişleri görülebilir. Özellikle batı ve kuzeybatı kesimlerde sağanak yağışların zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel yağışlar öngörülüyor. Batı bölgelerde sağanak yağış ihtimali daha yüksek seyrederken, iç kesimlerde kısa süreli geçişler görülebilir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde yer yer kısa süreli sağanak yağış geçişleri yaşanabilir.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova çevresinde aralıklı yağışlar etkili olabilir. Yağışların zaman zaman hafif ve orta şiddette görülmesi bekleniyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış geçişleri ihtimali bulunuyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde öğleden sonra sağanak yağış görülebilir.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa ve çevresinde aralıklı yağış geçişleri öngörülüyor. Yağışların gün içinde zaman zaman etkisini artırması mümkün.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Kısa süreli ancak etkili yağış geçişleri görülebilir.

Sahra Arslan
