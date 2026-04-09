Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 9 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

9 Nisan Cuma günü, İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde hava durumu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Vatandaşlar, dışarıdaki programlarını ve günlük planlarını etkileyebilecek ani değişiklikleri merak ediyor. Hangi illerde yağış bekleniyor, hangilerinde güneşli bir gün görülecek, tüm detaylar haberin devamında…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 10 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, birçok bölgede aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların bazı yerlerde sağanak şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor; özellikle Batı ve Kuzeybatı bölgelerinde yağmur ihtimali daha yüksek.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Batı ve güneybatı bölgelerde sağanak yağış riski daha fazla.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yağış olasılığı düşük ila orta seviyede, kısa süreli sağanaklar görülebilir.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova ve çevresinde batı bölgelerde aralıklı yağış ihtimali bulunuyor. Yağmur olasılığı hafif ile orta arasında.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yer yer kısa süreli yağmur geçişleri yaşanabilir.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle öğleden sonra sağanak yağışlar görülebilir; yağmur ihtimali İstanbul ve Ankara’ya göre daha yüksek.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa ve çevresinde batı ve kuzeybatı bölgelerde aralıklı yağışlar tahmin ediliyor. Yağmur olasılığı orta seviyede.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da batı ve güneybatı kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor. Yağışlar yerel olarak etkili olabilir.