Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 9 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

Güncelleme:
9 Nisan Cuma günü hava durumu, İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi illerde vatandaşların gündeminde. Günlük planlarını ve açık hava etkinliklerini etkileyebilecek olası değişiklikler, hava koşullarının nasıl seyredeceği merak ediliyor. Peki, yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 9 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

9 Nisan Cuma günü, İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde hava durumu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Vatandaşlar, dışarıdaki programlarını ve günlük planlarını etkileyebilecek ani değişiklikleri merak ediyor. Hangi illerde yağış bekleniyor, hangilerinde güneşli bir gün görülecek, tüm detaylar haberin devamında…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 10 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, birçok bölgede aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların bazı yerlerde sağanak şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor; özellikle Batı ve Kuzeybatı bölgelerinde yağmur ihtimali daha yüksek.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Batı ve güneybatı bölgelerde sağanak yağış riski daha fazla.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yağış olasılığı düşük ila orta seviyede, kısa süreli sağanaklar görülebilir.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova ve çevresinde batı bölgelerde aralıklı yağış ihtimali bulunuyor. Yağmur olasılığı hafif ile orta arasında.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yer yer kısa süreli yağmur geçişleri yaşanabilir.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle öğleden sonra sağanak yağışlar görülebilir; yağmur ihtimali İstanbul ve Ankara’ya göre daha yüksek.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa ve çevresinde batı ve kuzeybatı bölgelerde aralıklı yağışlar tahmin ediliyor. Yağmur olasılığı orta seviyede.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da batı ve güneybatı kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor. Yağışlar yerel olarak etkili olabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek 'Kartal' görselli analiz

Trump görmesin! Düştükleri not görselden daha vahim

Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İspanya'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

Trump'ın kara listesi! 3 ülke en tepede
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım

Yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım
Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir

Tartışmaya Babacan da katıldı: Türkiye'nin önünü açacak adım...