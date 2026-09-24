Yarın hangi illerde okullar tatil, yarın okul yok mu?

25 Eylül Cuma günü okullar tatil mi? Hangi illerde olumsuz hava koşulları veya farklı nedenlerle eğitime ara verileceği merak edilirken, öğrenciler “Yarın hangi illerde okullar tatil?” sorusuna yanıt arıyor.

YARIN OKULLAR VAR MI, 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve veliler, “Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Şanlıurfa’da deprem nedeniyle bugün eğitime ara verilmesinin ardından gözler 25 Eylül Cuma günü için alınacak yeni kararlara çevrildi. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

25 EYLÜL CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

25 Eylül Cuma günü için şu ana kadar herhangi bir ilde eğitime ara verildiğine yönelik resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle mevcut açıklamalara göre yarın okullarda eğitim öğretime normal şekilde devam edilmesi bekleniyor. Valiliklerden gelebilecek yeni açıklamalar ise öğrencilerin ve velilerin gündeminde.

ŞANLIURFA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Şanlıurfa’da yaşanan deprem nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ancak alınan mevcut karar yalnızca bugün için geçerli. 25 Eylül Cuma günü için yeni bir tatil kararı açıklanmadığı sürece Şanlıurfa’da okulların normal eğitim programına devam etmesi bekleniyor.

GAZİANTEP'TE 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep’te 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle mevcut durumda Gaziantep’te yarın eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor. Valilik tarafından yeni bir karar açıklanması halinde eğitim durumunda değişiklik olabilir.

DİYARBAKIR VE MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır ve Malatya’da da 25 Eylül Cuma günü için eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Buna göre her iki ilde de öğrencilerin yarın okullarına devam etmesi bekleniyor.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Şu an için 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiği herhangi bir il bulunmuyor. Ancak özellikle deprem, olumsuz hava koşulları ve benzeri nedenlerle valilikler gün içinde yeni kararlar alabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin kendi illerine ait valilik duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Not: Yeni bir tatil kararı açıklanması halinde ilgili il ve ilçeler bu haber içerisinde güncellenecektir.