Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? 5 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?

5 Ocak Pazartesi günü yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. Özellikle kış koşullarının etkisini artırdığı bazı bölgelerde "Yarın okullar tatil mi?", "Hangi illerde eğitime ara verildi?" soruları merak konusu oldu. İl il alınan kararlar ve okulların durumu, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

5 Ocak Pazartesi günü için Türkiye genelini kapsayan resmî bir okul tatili kararı bulunmuyor. Okullar normal eğitim-öğretim takvimine göre açık olacak. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller veya ilçelerde valilikler tarafından yerel tatil kararları alınabiliyor.

5 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü resmî tatil değil ve Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre eğitim öğretim devam ediyor. Genel bir tatil söz konusu değil.

5 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Şu ana kadar ülke genelinde açıklanmış toplu bir tatil listesi yok. Kar, buzlanma veya ulaşım riski görülen yerlerde il ve ilçe bazlı tatil kararları alınabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin valilik, kaymakamlık ve il milli eğitim müdürlüklerinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.