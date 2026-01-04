Haberler

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? 5 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? 5 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 Ocak Pazartesi günü için Türkiye genelinde okulların durumu merak konusu oldu. Özellikle kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde veliler ve öğrenciler "Yarın okullar tatil edilecek mi?" ve "Hangi illerde eğitime ara verildi?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Açıklamalar, kamuoyunun gündeminde yoğun ilgi görüyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil edildi? 5 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?

5 Ocak Pazartesi günü yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. Özellikle kış koşullarının etkisini artırdığı bazı bölgelerde "Yarın okullar tatil mi?", "Hangi illerde eğitime ara verildi?" soruları merak konusu oldu. İl il alınan kararlar ve okulların durumu, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

5 Ocak Pazartesi günü için Türkiye genelini kapsayan resmî bir okul tatili kararı bulunmuyor. Okullar normal eğitim-öğretim takvimine göre açık olacak. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller veya ilçelerde valilikler tarafından yerel tatil kararları alınabiliyor.

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? 5 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?

5 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü resmî tatil değil ve Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre eğitim öğretim devam ediyor. Genel bir tatil söz konusu değil.

5 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Şu ana kadar ülke genelinde açıklanmış toplu bir tatil listesi yok. Kar, buzlanma veya ulaşım riski görülen yerlerde il ve ilçe bazlı tatil kararları alınabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin valilik, kaymakamlık ve il milli eğitim müdürlüklerinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog