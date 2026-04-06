Haberler

Yaren Yapıcı kimdir? A.B.İ dizisinin Nurgül'ü Yaren Yapıcı kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların yeni yüzlerinden Yaren Yapıcı, genç yaşına rağmen dikkat çeken projelerde yer alarak izleyicinin merakını uyandırıyor. “A.B.İ” dizisinde Nurgül karakteriyle karşımıza çıkan Yapıcı, sadece yeteneğiyle değil, hayatı ve kariyeriyle ilgili bilinmeyen detaylarla da gündemde. Peki, Yaren Yapıcı kimdir? A.B.İ dizisinin Nurgül'ü Yaren Yapıcı kaç yaşında, nereli?

YAREN YAPICI KİMDİR?

Yaren Yapıcı, İstanbul doğumlu genç bir oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Yapıcı, çeşitli eğitimler alarak sektöre adım atmıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında eğitim görmüş, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlamıştır. 2022 yılında ATV’nin popüler dizisi "Kardeşlerim"de Özge karakterini canlandırarak televizyon dünyasında kendini göstermiş, ardından "Hudutsuz Sevda" ve "A.B.İ." dizilerinde de rol almıştır. Sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almasıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

YAREN YAPICI KAÇ YAŞINDA?

Yaren Yapıcı, 4 Kasım 2002 doğumlu olup 23 yaşındadır.

YAREN YAPICI NERELİ?

Yaren Yapıcı, İstanbul doğumludur.

YAREN YAPICI'NIN KARİYERİ

Yaren Yapıcı, ilk ciddi oyunculuk deneyimini 2022 yılında "Kardeşlerim" dizisinde Özge karakterini canlandırarak yaşadı. 2023 yılında ise "Hudutsuz Sevda" dizisinde Leyla Leto karakterine hayat verdi. Hem televizyon dizilerinde hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yapıcı, genç yaşına rağmen sektörde adından söz ettiren isimlerden biridir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

