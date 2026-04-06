Yaren Yapıcı kimdir? A.B.İ dizisinin Nurgül'ü Yaren Yapıcı kaç yaşında, nereli?

Televizyon dünyasının yükselen isimlerinden Yaren Yapıcı, “A.B.İ” dizisinde canlandırdığı Nurgül karakteriyle izleyicinin dikkatini çekiyor. Genç yaşına rağmen merak uyandıran bir kariyere sahip olan Yapıcı hakkında izleyiciler, kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAREN YAPICI KİMDİR?

Yaren Yapıcı, İstanbul doğumlu genç bir oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Yapıcı, çeşitli eğitimler alarak sektöre adım atmıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında eğitim görmüş, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlamıştır. 2022 yılında ATV’nin popüler dizisi "Kardeşlerim"de Özge karakterini canlandırarak televizyon dünyasında kendini göstermiş, ardından "Hudutsuz Sevda" ve "A.B.İ." dizilerinde de rol almıştır. Sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almasıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

YAREN YAPICI KAÇ YAŞINDA?

Yaren Yapıcı, 4 Kasım 2002 doğumlu olup 23 yaşındadır.

YAREN YAPICI NERELİ?

YAREN YAPICI'NIN KARİYERİ

Yaren Yapıcı, ilk ciddi oyunculuk deneyimini 2022 yılında "Kardeşlerim" dizisinde Özge karakterini canlandırarak yaşadı. 2023 yılında ise "Hudutsuz Sevda" dizisinde Leyla Leto karakterine hayat verdi. Hem televizyon dizilerinde hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yapıcı, genç yaşına rağmen sektörde adından söz ettiren isimlerden biridir.