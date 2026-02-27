Yaren Leylek geldi mi, Yaren Leylek ve Adem Yılmaz buluştu mu?

Her yıl binlerce kişinin heyecanla beklediği Yaren Leylek hikâyesinde yeni gelişmeler merak ediliyor. Yaren Leylek geldi mi, Adem Yılmaz ile buluşma gerçekleşti mi? sorusu gündemin ilk sıralarına yükselirken, Eskikaraağaç'tan gelecek son haberler doğaseverler ve takipçiler tarafından yakından izleniyor.

YAREN LEYLEK GELDİ Mİ?

Baharın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin gözü yeniden Bursa'ya çevrildi. Yıllardır merakla beklenen soru bu yıl da yanıtını buldu: Yaren Leylek geldi. Afrika'dan başlayan binlerce kilometrelik zorlu göç yolculuğunu başarıyla tamamlayan Yaren, Türkiye'ye ayak bastığı ilk anda yine adresini şaşmadı.

TÜRKİYE'NİN SEMBOL DOSTLUĞUNDA TARİHİ BULUŞMA

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç, bugün bir kez daha tarihi bir ana tanıklık etti. 15 yıl önce balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konmasıyla başlayan ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen dostluk, 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti.

15 YILDIR DEĞİŞMEYEN GELENEK: İLK DURAK AYNI KAYIK

Her ilkbaharda olduğu gibi Yaren Leylek, Türkiye'ye varır varmaz doğrudan Uluabat Gölü kıyısındaki kayığa kondu. Bu buluşma, sadece bir göçün tamamlanması değil; insan ile yaban hayatı arasında kurulan eşsiz bir bağın da yeniden canlanması anlamına geliyor.

HİKÂYE NASIL BAŞLADI?

Her şey 15 yıl önce, Yaren'in gölde ağ atan Adem Amca'nın kayığına konmasıyla başladı. Balıklarla beslenen leylek, o günden sonra her bahar aynı noktaya dönerek bu dostluğu bir geleneğe dönüştürdü. Zamanla Yaren Leylek, Eskikaraağaç'ın en özel misafiri ve baharın simgesi haline geldi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bu duygusal buluşma, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadrajlara yansıyan kareler kısa sürede milyonlara ulaşırken, Yaren Leylek bir kez daha insanların kalbine dokundu.

SADECE BİR LEYLEK DEĞİL, BİR FARKINDALIK HİKÂYESİ

Yaren'in sağ salim dönüşü, yıllar içinde sulak alanların korunması ve göçmen kuşlara yönelik farkındalığın sembolü haline geldi. Her yıl Adem Amca'nın kayığında verdiği pozlarla doğanın sunduğu mucizeleri hatırlatan Yaren Leylek, 2026'da da umudun ve baharın habercisi oldu.