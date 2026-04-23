Yamal sakatlandı mı, Lamine Yamal sezonu kapattı mı?

Son dakika gelişmeleriyle birlikte “ Lamine Yamal sezonu kapattı mı?” sorusu sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddialara göre genç oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak edilirken, kulüpten gelecek resmi açıklama bekleniyor. Barcelona cephesinden gelecek net bilgi, Yamal’ın sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceğini belirleyecek.

LAMINE YAMAL SEZONU KAPATTI

Lamine Yamal için beklenen resmi açıklama geldi. Barcelona, genç yıldızın sağlık durumuna ilişkin yaptığı bilgilendirmede oyuncunun sol bacağında biceps femoris (hamstring) kasında sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Kulüp, yapılan detaylı testlerin ardından tedavi sürecinin ameliyatsız (konservatif) yöntemle sürdürüleceğini açıklarken, Yamal’ın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği netlik kazandı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

18 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunda büyük ses getirmişti. 45 maçta 24 gol ve 18 asist üreten Yamal, Barcelona’nın hücum hattında kilit rol oynamıştı. Yaşadığı bu sakatlık, takımın sezonun kritik bölümünde hücum planlarını yeniden şekillendirmesine neden olacak.

DÜNYA KUPASI İÇİN UMUT VEREN HABER

Her ne kadar sezonu kapattığı açıklansa da İspanyol futbolcunun sakatlığının ciddi bir risk taşımadığı ve Dünya Kupası sürecine yetişmesinin beklendiği ifade ediliyor. Barcelona sağlık ekibinin kontrolünde yürütülecek tedavi süreci sonrası Yamal’ın yaz turnuvasına hazır olabileceği belirtiliyor.