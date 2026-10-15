Yalova'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Cuma günü Yalova'da okullar tatil mi? (YALOVA VALİLİĞİ)

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Yalova’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ilişkin gelişmeler gündeme geldi. Yalova Valiliğinin okullarda eğitime ara verilmesine yönelik açıklamasının ardından, 16 Ekim Cuma günü kentte eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Yalova'da yarın okullar tatil mi? Yalova Valiliği Cuma günü Yalova'da okullar tatil mi? Detaylar...

YALOVA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova'da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Ancak söz konusu karar 15 Ekim Perşembe günü için duyuruldu.

16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin ise Yalova Valiliğinden şu ana kadar yeni bir resmi açıklama gelmedi. Bu nedenle cuma günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin güncel durum, valilik tarafından yapılacak olası duyurular doğrultusunda netleşecek.

CUMA GÜNÜ YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Cuma günü Yalova'da okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından takip ediliyor. Valiliğin açıkladığı bir günlük tatil kararı, 15 Ekim Perşembe günü beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alındı.

16 Ekim Cuma günü için eğitime ara verildiğine dair Yalova Valiliğinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla cuma günü okulların tatil edildiği yönünde kesinleşmiş yeni bir karar bulunmuyor. Eğitim öğretime ilişkin yeni bir karar açıklanması durumunda güncel durum, resmi duyuru esas alınarak değerlendirilecek.